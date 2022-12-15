Инвентаризация

📆 Как по ФСБУ 28/2022 надо будет учитывать пересортицу при инвентаризации

Зачет излишков и недостач в результате пересортицы допускается в исключительных случаях за один и тот же проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах.

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📆 Как по ФСБУ 28/2022 надо будет учитывать пересортицу при инвентаризации
Иллюстрация: kamranaydinov/freepik

Такая норма заложена в новый ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация».

Он размещен на федеральном портале. Ранее Минфин выкладывал немного другую версию этого стандарта.

Норму о пересортице критиковали эксперты. Но она осталась такой же, как было задумано ранее.

Излишки относят на доходы, недостачи – на виновных лиц или на расходы.

Размер излишков определяют одним из способов:

  • по справедливой стоимости;
  • по балансовой стоимости;
  • по балансовой стоимости аналогичных активов

Недостачу считают по балансовой стоимости активов.

Планируется, что новый стандарт заработает с апреля 2025 года.

А вот ФСБУ «Аренда», «Запасы», «НА», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» уже действуют. Если не учитывать новые правила, будет искажена отчетность за год. А это грозит штрафами за грубые ошибки в учете.

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