Пенсии

Предложили увеличить страховые взносы и стаж для пенсии

К 2050 году соотношение средней пенсии и средней зарплаты, которое сейчас составляет 31%, может снизиться до 27%, если не принять меры. Какие меры могут спасти положение, озвучили эксперты РАНХиГС.

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Меры, в том числе, такие:

  • постепенное увеличение ставки страховых взносов с 22% до 25%;
  • установление моратория на введение новых льгот по взносам;
  • отмена предельной базы по взносам, чтобы начисления были по высокому тарифу на всю зарплату;
  • повышение требований к стажу для выхода на пенсию с 15 до 30 лет с 2030 года;
  • увязка размера пенсии работающих пенсионеров с их зарплатой (чтобы суммарный доход пенсионера в виде пенсии и зарплаты за год не превышал определенного порога);
  • реформа системы досрочных пенсий.
Напомним, сейчас идет постепенное увеличение требований к минимальному стажу для выхода на пенсию. В 2022 году он составляет 13 лет, в 2023 году – 14. А с 2024 года и далее минималка – 15 лет.

Кто выйдет на пенсию в 2023 году, и какой стаж и баллы надо иметь для этого, читайте здесь.

Эксперты подсчитали, что пенсии будут расти медленнее, чем зарплаты. А число людей с пенсией ниже прожиточного минимума пенсионера, которые получают соцдоплату, вырастет с 13,7% в 2021 году до 15% в 2050-м, передает РБК.

Кстати, с июня 2022 года действует новая минималка по пенсиям. Таблица с суммами по всем регионам – здесь.

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