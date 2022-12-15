Предложили увеличить страховые взносы и стаж для пенсии

Меры, в том числе, такие:
- постепенное увеличение ставки страховых взносов с 22% до 25%;
- установление моратория на введение новых льгот по взносам;
- отмена предельной базы по взносам, чтобы начисления были по высокому тарифу на всю зарплату;
- повышение требований к стажу для выхода на пенсию с 15 до 30 лет с 2030 года;
- увязка размера пенсии работающих пенсионеров с их зарплатой (чтобы суммарный доход пенсионера в виде пенсии и зарплаты за год не превышал определенного порога);
- реформа системы досрочных пенсий.
Кто выйдет на пенсию в 2023 году, и какой стаж и баллы надо иметь для этого, читайте здесь.
Эксперты подсчитали, что пенсии будут расти медленнее, чем зарплаты. А число людей с пенсией ниже прожиточного минимума пенсионера, которые получают соцдоплату, вырастет с 13,7% в 2021 году до 15% в 2050-м, передает РБК.
Кстати, с июня 2022 года действует новая минималка по пенсиям. Таблица с суммами по всем регионам – здесь.