Контрактники участвующие в СВО, получат право устроиться на бывшую работу (если там есть вакансия)

Эта льгота будет у тех, кто служит по контракту во время чрезвычайных обстоятельств, пишут «Ведомости».
Под эту категорию попадают военные, участвующие:
- в ликвидации последствий стихийных бедствий;
- в восстановлении конституционного порядка;
- в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности;
- в пресечении международной террористической деятельности;
- в спецоперации на Украине.
Право на поступление на работу в те же организации действует только при наличии таких вакансий.
Напомним, аналогичное преимущественное право на трудоустройство для мобилизованных и контрактников недавно прописали в статье 351.7 ТК. Оно действует при наличии вакансий.