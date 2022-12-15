Трудовое право

Контрактники участвующие в СВО, получат право устроиться на бывшую работу (если там есть вакансия)

Депутаты ГД из комитета по обороне готовят поправки в закон «О статусе военнослужащих», по которым контрактники получат преимущественное право поступления на работу в госкомпании не ниже ранее занимаемой должности.

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Эта льгота будет у тех, кто служит по контракту во время чрезвычайных обстоятельств, пишут «Ведомости».

Под эту категорию попадают военные, участвующие:

  • в ликвидации последствий стихийных бедствий;
  • в восстановлении конституционного порядка;
  • в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности;
  • в пресечении международной террористической деятельности;
  • в спецоперации на Украине.

Право на поступление на работу в те же организации действует только при наличии таких вакансий.

Напомним, аналогичное преимущественное право на трудоустройство для мобилизованных и контрактников недавно прописали в статье 351.7 ТК. Оно действует при наличии вакансий.

Трудовое право

Контрактники участвующие в СВО, получат право устроиться на бывшую работу (если там есть вакансия)

Депутаты ГД из комитета по обороне готовят поправки в закон «О статусе военнослужащих», по которым контрактники получат преимущественное право поступления на работу в госкомпании не ниже ранее занимаемой должности.

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