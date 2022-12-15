Самозанятые

С самозанятыми работает 60% работодателей, которым не хватает кадров

Компании все чаще стали отдавать на аутсорсинг проекты и задачи.

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С самозанятыми работает 60% работодателей, которым не хватает кадров

К помощи внештатных специалистов регулярно обращаются 46% компаний, время от времени – 48%, очень редко – 5%.

Результаты этого опроса недавно публиковали на «Клерке».

Но чем больше становится самозанятых исполнителей, тем сильнее компания-заказчик нуждается в помощнике. В нашем «Рейтинге компаний» сразу несколько таких помощников. В их числе и компания «Наймикс».

«Наймикс» имеет статус уполномоченного оператора от ФНС России. Платформа помогает и компании найти исполнителя, и самозанятому – заказчика.

Расскажите, как вам «Наймикс», если уже работали с ними?

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