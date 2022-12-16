Больничные

ФСС против того, чтобы ЭЛН по уходу за больным ребенком выписывали не на родителей, а на их сожителей

Супруга/супруг родителя, брак с которым официально не зарегистрирован, для ребенка с позиций законодательства членом семьи не является. Поэтому и выданный им листок нетрудоспособности оплате не подлежит.

Версия для печати

 ФСС разобрал такую ситуацию: работница предоставила по месту работы номер ЭЛН, выданный по уходу за больным ребенком. При этом она не является матерью ребенка и официально брак с отцом ребенка не зарегистрирован.

Фонд пояснил, что оплачивать такой больничный нельзя.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается при необходимости ухаживать за больным членом семьи. Такой больничный выписывается одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход.

К членам семьи относятся:

  • супруги;
  • родители (усыновители) как пенсионеры, так и работающие;
  • дети (в том числе усыновленные) независимо от возраста (как учащиеся, неработающие, так и работающие);
  • другие родственники: братья и сестры, бабушки и дедушки и др.

Сожители по семейному законодательству к членам семьи не относятся. Поэтому женщине выписали больничный листок с нарушением.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Больничные

ФСС против того, чтобы ЭЛН по уходу за больным ребенком выписывали не на родителей, а на их сожителей

Супруга/супруг родителя, брак с которым официально не зарегистрирован, для ребенка с позиций законодательства членом семьи не является. Поэтому и выданный им листок нетрудоспособности оплате не подлежит.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Бухгалтерский учет

Как списать испорченный товар в налоговом и бухгалтерском учете

Что делать с испорченными товарами – это вопрос не только бизнеса, который должен минимизировать убытки, но и бухгалтерии, которая должна грамотно и безопасно отразить выбытие этих товаров. Расскажем, какие документы необходимо оформить и как списать некондиционную продукцию.

Как списать испорченный товар в налоговом и бухгалтерском учете
Читать еще