ФСС против того, чтобы ЭЛН по уходу за больным ребенком выписывали не на родителей, а на их сожителей

ФСС разобрал такую ситуацию: работница предоставила по месту работы номер ЭЛН, выданный по уходу за больным ребенком. При этом она не является матерью ребенка и официально брак с отцом ребенка не зарегистрирован.

Фонд пояснил, что оплачивать такой больничный нельзя.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается при необходимости ухаживать за больным членом семьи. Такой больничный выписывается одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход.

К членам семьи относятся: супруги;

родители (усыновители) как пенсионеры, так и работающие;

дети (в том числе усыновленные) независимо от возраста (как учащиеся, неработающие, так и работающие);

другие родственники: братья и сестры, бабушки и дедушки и др.

Сожители по семейному законодательству к членам семьи не относятся. Поэтому женщине выписали больничный листок с нарушением.