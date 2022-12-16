Пониженный тариф взносов работодателя не уменьшает пенсионные баллы работников

Бытует мнение, что баллы начисляют от суммы уплаченных взносов. Но это не так.

Имеет значение размер начисленного дохода, облагаемого взносами. Рассчитывая баллы, ПФР исходит из дохода. Его умножают на общий тариф (16% для индивидуальной части). Доход х 16% = сумма взносов на ИЛС.

Потом уже эту сумму переводят в баллы, учитывая размер предельной базы.

Как взносы переводят в баллы в 2022 году и по какой формуле будет расчет в 2023 году, мы рассказывали тут.

В «Красном уголке бухгалтера» обсуждают тему пересчета взносов с общего тарифа (30%) на пониженный для малого бизнеса (15% с выплаты выше МРОТ).

Один из участников обсуждения выразил опасение, что такой пересчет навредит сотрудникам, лишит их части начисленныз баллов.

Но коллеги пояснили, что от изменения тарифа взносов в РСВ доходы работника не уменьшатся. А взносы на ИЛС зависят только от дохода. Они не зависят от тарифа и от их фактической уплаты.