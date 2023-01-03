До 9 января еще можно перейти на УСН или АУСН

Дело в том, что крайний срок 31 декабря – выходной день. Поэтому срок сдвинулся на ближайший рабочий день. Это 9 января 2023 года.
Вы знаете, что по НДС в 2022 году было много важных изменений. Ошибки с этим налогом – прямой путь к штрафам и даже уголовной ответственности. Вывод простой: для работы с НДС нужны особые знания и навыки. «Клерк» предлагает курс повышения квалификации по НДС: научитесь всем нюансам учета и отчетности по этому налогу, а еще получите официальное удостоверение. Присоединяйтесь.
Про лимит доходов за 9 месяцев 2022 года для перехода на УСН с 2023 года читайте тут.
Перейти на АУСН может бизнес из четырех регионов: Москвы, Подмосковья, Калужской области, Татарстана.
Основные критерии для этого режима: микробизнес с численностью до 5 человек и доходом до 60 млн руб.
Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.
Уведомление о переходе на АУСН можно подать двумя способами:
- через личный кабинет на сайте ФНС;
- через уполномоченный банк.
Отправить его через СБИС, Контур и прочие системы ЭДО нельзя.
Если указать в личном кабинет, что одновременно с переходом на АУСН идет отказ от УСН, отдельно сдавать уведомление об отказе от УСН (форма № 26.2-3) не нужно.
Об этом сообщает ФНС в письме от 12.10.2022 № СД-4-3/13618@.