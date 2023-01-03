До 9 января еще можно перейти на УСН или АУСН

Дело в том, что крайний срок 31 декабря – выходной день. Поэтому срок сдвинулся на ближайший рабочий день. Это 9 января 2023 года.

Вы знаете, что по НДС в 2022 году было много важных изменений. Ошибки с этим налогом – прямой путь к штрафам и даже уголовной ответственности. Вывод простой: для работы с НДС нужны особые знания и навыки. «Клерк» предлагает курс повышения квалификации по НДС: научитесь всем нюансам учета и отчетности по этому налогу, а еще получите официальное удостоверение. Присоединяйтесь.

Про лимит доходов за 9 месяцев 2022 года для перехода на УСН с 2023 года читайте тут.

Перейти на АУСН может бизнес из четырех регионов: Москвы, Подмосковья, Калужской области, Татарстана.

Основные критерии для этого режима: микробизнес с численностью до 5 человек и доходом до 60 млн руб.

Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.

Уведомление о переходе на АУСН можно подать двумя способами:

через личный кабинет на сайте ФНС;

через уполномоченный банк.

Отправить его через СБИС, Контур и прочие системы ЭДО нельзя.

Если указать в личном кабинет, что одновременно с переходом на АУСН идет отказ от УСН, отдельно сдавать уведомление об отказе от УСН (форма № 26.2-3) не нужно.

Об этом сообщает ФНС в письме от 12.10.2022 № СД-4-3/13618@.