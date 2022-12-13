🔥 Для платежек на ЕНП хотят сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января. ФНС выдала рекомендации

О них – в письме ФНС от 25.11.2022 № БС-25-8/526@.

Речь, очевидно, идет о проекте, размещенном на федеральном портале 1 ноября.

Однако замечания в письме ФНС есть к пунктам, которых в этом проекте нет. Значит, есть другая, доработанная версия этого проекта, которая пока не представлена на суд общественности.

В проекте предусмотрено в поле 105 (ОКТМО) ставить 0.

ФНС хочет, чтобы эта норма вступила в силу с 31.01.2023 года. То есть как минимум весь январь, по задумке налоговиков, платить налоги надо будет в разрезе ОКТМО.

Есть предложение и по полю 101 (статус). ФНС предлагает ставить там 01. Добавим, что по первоначальному проекту Минфина статусы 01, 02, 08 отменяются.

Статус 01 будет означать – налогоплательщик-юрлицо, физлицо, ИП, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, глава КФХ.

Кстати, недавно ФНС представила образец платежки по ЕНП со статусом 01 и образец платежки, которая будет одновременно уведомлением по ЕНП со статусом 02.

Наши читатели отметили, что таких правил сейчас в приказе 107н нет.

Ранее Минфин заявлял, что пока не примут новые правила, платить надо будет по старым.