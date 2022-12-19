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Для соискателей пройдут открытые отборы на промышленные предприятия Москвы

В московском центре «Моя работа» предприятия выберут сотрудников. Обещают высокую зарплату и бонусы.

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Сотрудников на лучшие промышленные предприятия Москвы будут выбирать во флагманском центре занятости населения «Моя работа». Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Компании предлагают несколько десятков вакансий, конкурентную заработную плату и бонусы: ДМС, годовое и квартальное премирование, надбавки к заработной плате за эффективность работы, льготные условия ипотеки и кредитования, корпоративные скидки на услуги спорткомплексов и фитнес-клубов, компенсацию расходов на транспорт и питание, путевки на базы отдыха, возможности для карьерного роста.

Заработную плату предлагают до 150 тыс. рублей, она будет зависеть от разряда, навыков и компетенций.

Предприятия ищут специалистов на рабочие, инженерно-технические, административные и IT-позиции. Будут представлены вакансии на должность ведущего бухгалтера, программиста 1С и программиста С++, инженера по пожарной безопасности, токаря, фрезеровщика, оператора станков с ЧПУ и многие другие.

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Открытые отборы пройдут 20 декабря с 14:00 до 16:00 и 22 декабря с 10:00 до 12:00 во флагманском центре «Моя работа» по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Записаться на них можно на сайте центра.

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