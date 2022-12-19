Для соискателей пройдут открытые отборы на промышленные предприятия Москвы

Сотрудников на лучшие промышленные предприятия Москвы будут выбирать во флагманском центре занятости населения «Моя работа». Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Компании предлагают несколько десятков вакансий, конкурентную заработную плату и бонусы: ДМС, годовое и квартальное премирование, надбавки к заработной плате за эффективность работы, льготные условия ипотеки и кредитования, корпоративные скидки на услуги спорткомплексов и фитнес-клубов, компенсацию расходов на транспорт и питание, путевки на базы отдыха, возможности для карьерного роста.

Заработную плату предлагают до 150 тыс. рублей, она будет зависеть от разряда, навыков и компетенций.

Предприятия ищут специалистов на рабочие, инженерно-технические, административные и IT-позиции. Будут представлены вакансии на должность ведущего бухгалтера, программиста 1С и программиста С++, инженера по пожарной безопасности, токаря, фрезеровщика, оператора станков с ЧПУ и многие другие.

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Открытые отборы пройдут 20 декабря с 14:00 до 16:00 и 22 декабря с 10:00 до 12:00 во флагманском центре «Моя работа» по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Записаться на них можно на сайте центра.