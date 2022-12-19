Детские пособия

Беременным дадут больше, вторых детей не будут обделять, на детей до 3 лет будет две выплаты: шесть тезисов о новом детском пособии

С 1 января 2023 года заработает единое ежемесячное пособие для детей и беременных женщин. О его преимуществах рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

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Беременным дадут больше, вторых детей не будут обделять, на детей до 3 лет будет две выплаты: шесть тезисов о новом детском пособии
Иллюстрация: сайт Госдумы РФ

1. Пособие получат семьи с доходами ниже 1 регионального ПМ с применением комплексной оценки нуждаемости.

Напомним, сейчас пособие на детей до 1,5 лет дают без учета доходов семьи, а для пособия до 3 лет критерий нуждаемости – 2 ПМ, а не 1, и нет имущественного ценза.

2. Размер пособия будет дифференцирован в зависимости от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% детского ПМ в регионе. В среднем по стране он составит от 7 до 14 тыс. рублей в месяц.

3. Выплаты на детей до 3 лет будут идти всем нуждающимся семьям вне зависимости от очередности рождения ребенка.

Сейчас на вторых детей платят только из маткапитала, а на третьих вообще не платят в некоторых регионах.

4. Размер выплат беременным будет увеличен до 50, 75 или 100% ПМ. В среднем по стране он составит до 16 тыс. рублей в месяц.

Сейчас беременным платят только 50% ПМ.

5. Вне зависимости от очередности рождения ребенка родители смогут оформить выплату из маткапитала с критерием нуждаемости 2 ПМ и без учета имущества.

6. Пособие будет платить по принципу одного окна в Социальном фонде. Для этого надо подать заявление:

  • в электронном виде на портале госуслуг с 28.12.2022;
  • в бумажном виде в СФР и МФЦ с 09.01.2023.

Подробно о минусах и плюсах нового пособия мы писали в статье «Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит».

Смотрите в нашей таблице, для каких пособий изменятся условия.

Вид пособия

Правила 2022

Правила 2023

Пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет

Платят в размере 50% ПМ

Платят в размере 50%, 75% или 100% ПМ

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим

Платят в размере 7 677,81 руб. всем, у кого есть дети до 1,5 лет, независимо от дохода семьи

Платят в размере 50%, 75% или 100% ПМ только малоимущим

Ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет

1. Платят из бюджета только на первого ребенка, а на второго ребенка платят из маткапитала.

 

2. Критерий нуждаемости – 2 ПМ

3. Для критерия нуждаемости не учитывают имущество

1. Платят на всех детей, независимо от очередности рождения: и на первого, и на второго, и на третьего, и т.д.

2. Критерий нуждаемости – 1 ПМ

3. Для критерия нуждаемости учитывают имущество

Ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет из маткапитала

Платят на второго ребенка

Платят на всех детей независимо от очередности рождения: и на первого, и на второго, и на третьего, и т.д.

Выплата идет дополнительно к пособию до 3 лет из бюджета

 

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