Беременным дадут больше, вторых детей не будут обделять, на детей до 3 лет будет две выплаты: шесть тезисов о новом детском пособии

1. Пособие получат семьи с доходами ниже 1 регионального ПМ с применением комплексной оценки нуждаемости.
Напомним, сейчас пособие на детей до 1,5 лет дают без учета доходов семьи, а для пособия до 3 лет критерий нуждаемости – 2 ПМ, а не 1, и нет имущественного ценза.
2. Размер пособия будет дифференцирован в зависимости от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% детского ПМ в регионе. В среднем по стране он составит от 7 до 14 тыс. рублей в месяц.
3. Выплаты на детей до 3 лет будут идти всем нуждающимся семьям вне зависимости от очередности рождения ребенка.
Сейчас на вторых детей платят только из маткапитала, а на третьих вообще не платят в некоторых регионах.
4. Размер выплат беременным будет увеличен до 50, 75 или 100% ПМ. В среднем по стране он составит до 16 тыс. рублей в месяц.
Сейчас беременным платят только 50% ПМ.
5. Вне зависимости от очередности рождения ребенка родители смогут оформить выплату из маткапитала с критерием нуждаемости 2 ПМ и без учета имущества.
6. Пособие будет платить по принципу одного окна в Социальном фонде. Для этого надо подать заявление:
- в электронном виде на портале госуслуг с 28.12.2022;
- в бумажном виде в СФР и МФЦ с 09.01.2023.
Подробно о минусах и плюсах нового пособия мы писали в статье «Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит».
Смотрите в нашей таблице, для каких пособий изменятся условия.
Вид пособия
Правила 2022
Правила 2023
Пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет
Платят в размере 50% ПМ
Платят в размере 50%, 75% или 100% ПМ
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим
Платят в размере 7 677,81 руб. всем, у кого есть дети до 1,5 лет, независимо от дохода семьи
Платят в размере 50%, 75% или 100% ПМ только малоимущим
Ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет
1. Платят из бюджета только на первого ребенка, а на второго ребенка платят из маткапитала.
2. Критерий нуждаемости – 2 ПМ
3. Для критерия нуждаемости не учитывают имущество
1. Платят на всех детей, независимо от очередности рождения: и на первого, и на второго, и на третьего, и т.д.
2. Критерий нуждаемости – 1 ПМ
3. Для критерия нуждаемости учитывают имущество
Ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет из маткапитала
Платят на второго ребенка
Платят на всех детей независимо от очередности рождения: и на первого, и на второго, и на третьего, и т.д.
Выплата идет дополнительно к пособию до 3 лет из бюджета