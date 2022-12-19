Беременным дадут больше, вторых детей не будут обделять, на детей до 3 лет будет две выплаты: шесть тезисов о новом детском пособии

1. Пособие получат семьи с доходами ниже 1 регионального ПМ с применением комплексной оценки нуждаемости.

Напомним, сейчас пособие на детей до 1,5 лет дают без учета доходов семьи, а для пособия до 3 лет критерий нуждаемости – 2 ПМ, а не 1, и нет имущественного ценза.

2. Размер пособия будет дифференцирован в зависимости от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% детского ПМ в регионе. В среднем по стране он составит от 7 до 14 тыс. рублей в месяц.

3. Выплаты на детей до 3 лет будут идти всем нуждающимся семьям вне зависимости от очередности рождения ребенка.

Сейчас на вторых детей платят только из маткапитала, а на третьих вообще не платят в некоторых регионах.

4. Размер выплат беременным будет увеличен до 50, 75 или 100% ПМ. В среднем по стране он составит до 16 тыс. рублей в месяц.

Сейчас беременным платят только 50% ПМ.

5. Вне зависимости от очередности рождения ребенка родители смогут оформить выплату из маткапитала с критерием нуждаемости 2 ПМ и без учета имущества.

6. Пособие будет платить по принципу одного окна в Социальном фонде. Для этого надо подать заявление:

в электронном виде на портале госуслуг с 28.12.2022;

в бумажном виде в СФР и МФЦ с 09.01.2023.

Подробно о минусах и плюсах нового пособия мы писали в статье «Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит».

Смотрите в нашей таблице, для каких пособий изменятся условия.