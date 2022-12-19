Путин подписал закон о нулевом НДС для экспортеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий подтверждение права на применение нулевой ставки НДС для экспортеров товаров.

С 1 января 2024 года экспортеры прекратят предоставлять бумажные документы. Они должны направлять в ИФНС электронные реестры, которые будут включать как сведения из декларации, так и сведения из контракта.

При экспорте товаров из России морскими и речными судами с 2024 года не нужно будет проставлять отметки таможенных органов на поручении на отгрузку товаров.

Сейчас для получения нулевой ставки экспортеры должны представлять налоговикам копию поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни «Погрузка разрешена».

Момент определения налоговой базы по НДС по подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров будет определяться в последний день квартала, в котором собран пакет документов для подтверждения обоснованности нулевой ставки налога. Налоговой станет проще сопоставлять данные от экспортеров со сведениями от ФТС России.