ПО военного назначения освободили от НДС

Опубликован Федеральный закон от 19.12.2022 № 520-ФЗ с поправками в статью 149 НК РФ.
Освобождение от НДС будет для ПО из единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.
Этот реестр ведет Роспатент по правилам, утвержденным постановлением правительства от 07.10.2021 № 1705.
Ранее Минфин пояснял, что передача прав на ПО, связанное с оборонкой, облагается НДС, потому что такие программы нельзя вносить в реестр российского ПО, а льгота по НДС есть только для программ из этого реестра. Теперь это исправили.
Новая норма заработает с 2023 года.