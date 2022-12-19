НДС

ПО военного назначения освободили от НДС

Теперь от НДС будут освобождены не только те программы для ЭВМ, которые включены в реестр российского ПО, но и военные программы из другого реестра.

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Опубликован Федеральный закон от 19.12.2022 № 520-ФЗ с поправками в статью 149 НК РФ.

Освобождение от НДС будет для ПО из единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.

Этот реестр ведет Роспатент по правилам, утвержденным постановлением правительства от 07.10.2021 № 1705.

Ранее Минфин пояснял, что передача прав на ПО, связанное с оборонкой, облагается НДС, потому что такие программы нельзя вносить в реестр российского ПО, а льгота по НДС есть только для программ из этого реестра. Теперь это исправили.

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