Взносы в ФСС

В 2023 году взносы на травматизм будут от 0,2% до 8,5%. Для инвалидов – скидка к тарифу 60%

«Коридор» взносов на травматизм по 32 тарифам от 0,2% до 8,5% сохранится на 2023 год.

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Федеральный закон от 19.12.2022 № 517-ФЗ с такой нормой опубликован на официальном портале.

Также осталась льгота для работодателей (организаций и ИП), которые трудоустраивают инвалидов – 60% от тарифа.

Конкретный тариф присваивают, ориентируясь на вид деятельности (по коду ОКВЭД).

Подтверждать вид деятельность за 2022 год надо до 15.04.2023. Для подтверждения будет новый бланк. Это будет последний отчет бизнеса по старой схеме. С сентября 2023 года планируют ввести новую систему по отражению видов деятельности в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Ежегодное подтверждение вида деятельности в СФР отменят.

Для бизнеса на АУСН тарифы в процентах от ФОТ не действуют. Для них тариф фиксированный – 2 040 рублей в год, независимо от количества работников. Ежемесячно до 15 числа надо платить в ФСС 1/12 этой суммы, то есть 170 рублей.

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