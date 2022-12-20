Отчетность в ПФР

🚩 Утвердили электронный формат нового отчета ЕФС-1

Электронный формат формы ЕФС-1 уже есть, а самой формы еще нет.

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Опубликовано постановление правления ПФР от 31.10.2022 № 246п с электронным форматом сведений единой формы ЕФС-1.

Обычно формы отчетов утверждают вместе с порядком их заполнения и электронным форматом. Но не в случае ЕФС-1. Когда опубликовали проект формы, наши читатели сразу обратили внимание, что в нем нет электронного формата. Позже (через месяц) был опубликован отдельный проект с форматом.

И вот теперь этот второй проект уже стал нормативным актом, а первый все еще не вышел из недр Минюста.

В постановлении с форматом 212 страниц.

Там прописаны, в том числе, коды. Например, кодов причин увольнения около 400.

20

Есть коды для исчисления стажа.

1

При проверке файла, в том числе, будут контролировать регномер. Упоминают регномер ПФР.

3

Код ОКЗ обязателен для таких мероприятий: Прием, Перевод, Увольнение, Начало договора ГПХ, Окончание договора ГПХ, Приостановление, Возобновление.

Подробно о новой форме ЕФС-1 и формате мы рассказывали здесь.

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