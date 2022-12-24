Нерезидентам хотят запретить работать удаленно

«Единая Россия» подготовила законопроект, по которому налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей. Об этом пишет «ТАСС».

«Это не дискриминационный закон. Речь идет в первую очередь о безопасности наших людей. Человек, который работает, например, в банковской сфере. Он имеет доступ к корпоративной почте, к базе данных. Мы бы не хотели, чтобы наша база попадала в руки мошенников, например, находящихся за рубежом», – пояснил Андрей Исаев, замруководителя фракции.

Депутаты оформили эту инициативу в отдельный законопроект, который должен будет внести изменения в ТК РФ.