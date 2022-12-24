Трудовые отношения

Нерезидентам хотят запретить работать удаленно

Планируют определить список профессий, по которым нерезиденты не смогут работать удаленно, а также изменить Трудовой кодекс.

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«Единая Россия» подготовила законопроект, по которому налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей. Об этом пишет «ТАСС».

«Это не дискриминационный закон. Речь идет в первую очередь о безопасности наших людей. Человек, который работает, например, в банковской сфере. Он имеет доступ к корпоративной почте, к базе данных. Мы бы не хотели, чтобы наша база попадала в руки мошенников, например, находящихся за рубежом», – пояснил Андрей Исаев, замруководителя фракции.

Депутаты оформили эту инициативу в отдельный законопроект, который должен будет внести изменения в ТК РФ.

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