Больничные

Увеличился размер максимальной выплаты по больничному

С января 2023 года максимальная выплата будет составлять 2,7 тысяч рублей в день.

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С 1 января 2023 года вырастет максимальная сумма выплаты по больничному листу. Она будет составлять 2 736,99 руб. в сутки и 84 846,69 руб. за месяц. Об этом сообщает «Коммерсант».

На повышенные выплаты могут рассчитывать сотрудники, чей стаж превышает 8 лет.

«Методика расчета остается прежней – оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет, пособие составляет 80%», – сообщает ФСС.

С 2023 года выплаты по больничному листу будут получать сотрудники, с которыми заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг, либо договор авторского заказа, либо договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства.

Размер больничного для сотрудников по договорам ГПХ и по трудовым договорам будет таким же.

Посчитают исходя из заработка за два года, либо из МРОТ, если заработок был маленький.

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