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Тинькофф придумал, как его клиентам снова платить телефоном. Клиенты и рады, и смущаются стоимостью сервиса

Банк говорит, что заплатить за новый способ оплаты (а это специальная наклейка на телефон) надо будет 700 рублей.

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Тинькофф придумал, как его клиентам снова платить телефоном. Клиенты и рады, и смущаются стоимостью сервиса
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Клерки пишут:

«С одной стороны – круто, с другой – чтооо 700 рублей??? спасибо я не миллиардер»

Но сама идея нравится многим:

«Есть смысл. Когда по минимуму берешь вещи с собой (не по работе, а просто прогулка), то по карманам сунул телефон и ключи. И все. Телефон всегда со мной. Кошелек с картами и каким-то самым минимумом налички есть, но только в сумке с документами. Это уже для меня как какой-то пожарный вариант. Уже несколько лет плачу телефоном (но у меня Андроид, поэтому МирПей решил проблему 2022 года), наличкой плачу крайне-крайне редко. Я поэтому и вод.права под чехол телефона засунул. Под банк карту уже места нет»

Заявки для получения нового стикера можно оставлять на сайте банка, система уже заработала.

Тинькофф Банк, кстати, есть в нашем «Рейтинге компаний». Сейчас он там среди банков на третьем месте.

Расскажите, если пользуетесь, как вам сам банк? Может, есть еще какие-то сервисы, которыми вы особенно довольны – или, напротив, которые стоит доработать?

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