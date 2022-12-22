Отчетность в ПФР

❗ Отчет ЕФС-1 о стаже вместо формы СЗВ-СТАЖ надо сдавать не за всех сотрудников

За 2022 год сведения о стаже надо будет сдать до 1 марта по старым правилам по форме СЗВ-СТАЖ за всех сотрудников. Но отчет за 2023 год по форме ЕФС-1 будет не на всех, а только на некоторых.

Версия для печати

Возможно, бухгалтеру и вовсе не придется его сдавать, если все сотрудники компании работают от сих до сих без всяких отклонений в трудовых нормах и вредности.

Вместо формы СЗВ-СТАЖ в 2023 году будет подраздел 1.2 формы ЕФС-1. Какие еще листы входят в состав отчета смотрите здесь.

Сдавать отчет надо до 25 января. Там будут данные о стаже таких сотрудников, которые:

  • имеют право на досрочную пенсию;
  • работают по вахтам, в полевых условиях, в территориальных условиях, которые маркируются кодами РКС, МКС, СЕЛО, ЧАЭС;
  • находились в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет;
  • оформляли в течение года отпуск без сохранения зарплаты;
  • были освобождены от работы на время выполнения гособязанностей;
  • были в простое;
  • были отстранены от работы;
  • замещали должности на госслужбе;
  • работали в период отбывания наказания.

Презентацию по форме ЕФС-1 подготовили в ПФР.

1

Кроме того, раздел 1.2 надо будет сдавать с типом «Назначение пенсии», если поступит запрос из СФР. Ответить на него надо будет в течение 3 календарных дней.

Подключайте сервис Клерк.Премиум со скидкой 45% за 9 990 – только сейчас!

Бухгалтеры

Новогодние акции от «Клерка» и его друзей для бухгалтеров, руководителей, ИП. Разбирайте полезные подарки, скидки и промокоды

«Клерк» любит дарить подарки, а еще позвал друзей, которые тоже рады помочь бухгалтерам, предпринимателям, руководителям сделать их работу проще и удобнее в текущем и 2023 году. Успейте поучаствовать в акциях и забрать эксклюзивные промокоды.

Новогодние акции от «Клерка» и его друзей для бухгалтеров, руководителей, ИП. Разбирайте полезные подарки, скидки и промокоды

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Отчетность в ПФР

❗ По договорам ГПХ, заключенным в 2022 году, в форме ЕФС-1 отражается только дата окончания

Если договор ГПХ заключен в 2023 году, то на следующий день надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 с кодом «Начало договора ГПХ». Если договор заключен в 2022 году, то в форме ЕФС-1 его начало никак не отражается.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Отчетность в ПФР

❗ Отчет ЕФС-1 о стаже вместо формы СЗВ-СТАЖ надо сдавать не за всех сотрудников

За 2022 год сведения о стаже надо будет сдать до 1 марта по старым правилам по форме СЗВ-СТАЖ за всех сотрудников. Но отчет за 2023 год по форме ЕФС-1 будет не на всех, а только на некоторых.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». С бумажным НДС будут бороться с помощью поправок в УК

Да здравствует новая уголовка, радостно сказали депутаты (или не сказали) – и внесли в Думу закон с ужесточением УК. Если серьезно, то новые поправки должны помочь с проблемой бумажного НДС.

«Ночной бухгалтер». С бумажным НДС будут бороться с помощью поправок в УК
НДФЛ

Продажа недвижимости ниже кадастровой стоимости: налоговые последствия

Продажа недвижимости ниже кадастровой стоимости – налоговые последствия этой сделки интересуют физлиц в связи с изменениями в НК, вступившими в действие с 2016 года. Рассмотрим, к чему привели эти изменения.

Продажа недвижимости ниже кадастровой стоимости: налоговые последствия
Читать еще