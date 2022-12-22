❗ Отчет ЕФС-1 о стаже вместо формы СЗВ-СТАЖ надо сдавать не за всех сотрудников

Возможно, бухгалтеру и вовсе не придется его сдавать, если все сотрудники компании работают от сих до сих без всяких отклонений в трудовых нормах и вредности.

Вместо формы СЗВ-СТАЖ в 2023 году будет подраздел 1.2 формы ЕФС-1. Какие еще листы входят в состав отчета смотрите здесь.

Сдавать отчет надо до 25 января. Там будут данные о стаже таких сотрудников, которые:

имеют право на досрочную пенсию;

работают по вахтам, в полевых условиях, в территориальных условиях, которые маркируются кодами РКС, МКС, СЕЛО, ЧАЭС;

находились в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет;

оформляли в течение года отпуск без сохранения зарплаты;

были освобождены от работы на время выполнения гособязанностей;

были в простое;

были отстранены от работы;

замещали должности на госслужбе;

работали в период отбывания наказания.

Презентацию по форме ЕФС-1 подготовили в ПФР.

Кроме того, раздел 1.2 надо будет сдавать с типом «Назначение пенсии», если поступит запрос из СФР. Ответить на него надо будет в течение 3 календарных дней.

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