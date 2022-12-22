❗ По договорам ГПХ, заключенным в 2022 году, в форме ЕФС-1 отражается только дата окончания

Наши читатели задавались вопросом, не надо ли в начале 2023 года срочно сдавать ЕФС-1 с договорами ГПХ, которые на 01.01.2023 уже действуют.

Ответ ПФР – не надо.

В ЕФС-1 попадет только мероприятие с кодом «Окончание договора ГПХ» (когда это событие произойдет).

О начале договора ГПХ, заключенного в 2022 году, фонд узнает из данных формы СЗВ-СТАЖ за 2022 год, которую надо сдать до 1 марта 2023 года.