❗ По договорам ГПХ, заключенным в 2022 году, в форме ЕФС-1 отражается только дата окончания

Наши читатели задавались вопросом, не надо ли в начале 2023 года срочно сдавать ЕФС-1 с договорами ГПХ, которые на 01.01.2023 уже действуют.
Ответ ПФР – не надо.
В ЕФС-1 попадет только мероприятие с кодом «Окончание договора ГПХ» (когда это событие произойдет).
О начале договора ГПХ, заключенного в 2022 году, фонд узнает из данных формы СЗВ-СТАЖ за 2022 год, которую надо сдать до 1 марта 2023 года.
Кадровое мероприятие
Действующая норма
С 1 января 2023 года (в составе ЕФС-1)
Заключение/прекращение договора ГПХ
представляется по форме СЗВ-СТАЖ
Представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения или прекращения договора ГПХ
Договор ГПХ. Дата заключения – 2022 год
представляется по форме СЗВ-СТАЖ за 2022 год
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Дата прекращения договора ГПХ – 2023 год (по договору, заключенному в 2022 году)
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Представляются по форме ЕФС-1 только сведения о прекращении договора ГПХ