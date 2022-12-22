Проверки МСП

🔎 Проверьте, не попала ли ваша компания в список плановых проверок-2023

Прокуратура обновила данные в реестре контрольных мероприятий. Поищите себя по ИНН, ОГРН или названию компании, чтобы визит не стал неожиданностью.

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Генеральная прокуратура внесла сведения о запланированных визитах контролеров в 2023 году в единый реестр надзорных мероприятий.

В новом году продлили действующий мораторий на проверки бизнеса, но распространяется он не на всех.

В частности, контролировать будут медицинские организации, химические предприятия, организации по водоснабжению населения.

От проверок освобождают компании, объекты которых относятся к категориям умеренного, среднего и значительного риска.

Напоминаем, что с 2023 года не действует мораторий на проверки ККТ. Заранее о проверке вас не предупредят.

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❗ По договорам ГПХ, заключенным в 2022 году, в форме ЕФС-1 отражается только дата окончания

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