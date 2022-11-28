С 2023 года начнутся проверки по ККТ

Об этом сообщает Минэкономразвития в письме от 15.11.2022 № Д24и-37133.
В 2022 году проверки бизнеса проводят только в случаях, когда есть угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Нарушения по ККТ не относятся к таким случаям.
В МЭР считают, что продлевать мораторий на 2023 год нецелесообразно.
Таким образом, с 1 января 2023 года при проведении внеплановых проверок будет действовать такая нормативка:
- Федеральный закон 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»;
- Положение о контроле за ККТ, утвержденное постановлением Правительства от 28.02.2022 № 272.