Проверки ККТ

С 2023 года начнутся проверки по ККТ

Мораторий на проверки нарушений с онлайн-кассами заканчивается. С 1 января 2023 года проверки возобновятся.

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Об этом сообщает Минэкономразвития в письме от 15.11.2022 № Д24и-37133.

Сейчас, если человек требует от ИФНС проверить торговые компании, которые, по его мнению, нарушают правила работы с ККТ, налоговики не будут такую проверку проводить (письмо ФНС от 29.09.2022 № ПА-3-20/10550@).

В 2022 году проверки бизнеса проводят только в случаях, когда есть угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Нарушения по ККТ не относятся к таким случаям.

В МЭР считают, что продлевать мораторий на 2023 год нецелесообразно.

Таким образом, с 1 января 2023 года при проведении внеплановых проверок будет действовать такая нормативка:

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