Тайм-менеджмент

Каждый десятый бухгалтер тратит больше 30% рабочего времени на бесполезные дела

Программисты, менеджеры по продажам, сисадмины и офис-менеджеры чаще всего считают, что им приходится заниматься на работе непонятно чем.

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Аналитики сервиса по подбору вакансий SuperJob выяснили, что представители каких профессий тратят время на бесполезную работу. Результаты опроса есть в распоряжении «Клерка».

44% бухгалтеров считают, что не тратят времени зря на работе. При этом каждый десятый бухгалтер (10%) уверен, что занимается бессмысленными делами от 30 до 50% рабочего дня.

На деятельность, которая не приносит очевидного результата, бухгалтеры расходуют 27% своего рабочего времени.

Больше всего уверенных в том, что много времени уходит на бесполезные дела, – среди молодежи до 24 лет (31% по средним оценкам).

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Самые большие потери временных ресурсов отмечают программисты: в среднем они тратят рекордные 38% рабочего дня на бессмысленные дела. На втором месте – менеджеры по продажам и системные администраторы (по 34%), на третьем – офис-менеджеры (33%).

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