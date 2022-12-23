Банки

ЦБ борется с отмыванием денег и хочет, чтобы банки знали своего клиента

Новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» подвела первые итоги работы. Компании, которые попали в «красную» группу, могут открыть свежую фирму и продолжать работать.

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Сервис «Знай своего клиента», созданный по инициативе ЦБ РФ, за полгода вывел из теневого оборота 28 млрд рублей, сообщают «Известия».

Система просто блокировала операции, которые сочла высокорискованными.

«Знай своего клиента» работает по принципу светофора и вносит клиентов банка в разные группы риска. В «зеленую» попадают те, у кого минимальные риски по сделкам и операциям, в «желтую» – если риски средние, а в «красную» – когда риски высокого уровня.

Больше всего предприятий с низким уровнем риска (98,1%), со средним – 1,1%. Компаний, которые попали в зону высокого риска, всего 0,8%.

В марте 2022 года сервис запустили в пилотном режиме. Банки направляют информацию о клиентах в ЦБ, где создается единая база. Когда предприниматель придет в банк, сотрудники уже увидят данные о рисках. Если в одном из банков отказывают в обслуживании на основании ФЗ-115, то подобный сценарий может повториться и в других отделениях.

Клиенты из «красной» группы могут восстановить свой статус, если у них есть доказательная база и сохранилась бухгалтерская документация. Если доказать невозможно, то свежее юрлицо исправит репутацию.

Чтобы попасть в «опасные группы», нужно сильно постараться: оценка проходит по огромному количеству критериев.

Алгоритмы в основном вычисляют компании, которые либо вообще не ведут хозяйственной деятельности, либо зарегистрированы на подставных людей.

Малый бизнес меньше всего попадает в число высокорисковых клиентов, поскольку в основном проводит расчеты с помощью мобильных приложений банков. А они контролируются слабо.

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