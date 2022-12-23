На госзакупке бизнесмен заработал 3,5 года колонии

Замоскворецкий районный суд Москвы признал предпринимателя Григория Блажко виновным в попытке особо крупного мошенничества, сообщает «Коммерсант». Он получил 3,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей.

В 2020 году бизнесмен выиграл тендер на поставку 30,3 тыс. компьютеров для работы МВД РФ. Главное условие договора – техника должна быть отечественного производства – поставщик не выполнил.

Заказчик получил товар, который оказался несертифицированным для работы в государственных органах. Контракт расторгли, а убытки ведомства составили более 1 млрд рублей.

В декабре 2020 года бизнесмен оспорил разрыв контракта в московском Арбитражном суде. Там обязали МВД принять поставку, поскольку у компьютеров были сертификаты соответствия, которые подтверждают страну происхождения.

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МВД не согласилось с решением суда и обратилось в следственное управление, где возбудили уголовное дело.

Судья решил, что предприниматель изначально собирался поставлять заказчику оргтехнику, не отвечающую требованиям контракта. Защита намерена обжаловать обвинительный приговор.