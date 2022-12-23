Мошенники стали подделывать платежки ЖКХ

Появились мошеннические схемы с участием фейковых платежек ЖКХ, сообщает Сбер в своем телеграм-канале.

Злоумышленники под видом управляющей компании рассылают уведомление о долге за коммуналку в 10-20 тыс. рублей. За быструю оплату предлагают скидку.

Если такие сообщения оставить без внимания, то мошенники будут звонить и представляться сотрудниками управляющей компании.

Сбербанк советует при получении подобных сообщений или звонков связаться напрямую с УК. Не раскрывать данные своей карты незнакомцам и не проводить оплату, перейдя по ссылкам в подозрительных сообщениях.