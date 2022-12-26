Жилищное законодательство

Тарифы на ЖКХ будут повышать с учетом доходов населения

Если более 30% не могут оплатить тарифы, то от индексации хотят отказаться.

Версия для печати

Общественный совет при Минстрое выступил с инициативой повышать тарифы на коммунальные услуги в зависимости от платежеспособности населения, пишут «Известия».

Сейчас индексация тарифов ЖКХ проводится с учетом инфляции. Собираются к этому показателю добавить региональные особенности.

Например, если более 30% населения не смогут оплатить установленные тарифы, то их индексировать не стоит. Потери предложили компенсировать из средств федерального бюджета.

1 декабря 2022 года выросли тарифы на водоотведение (5,2%), на электроснабжение (4,6%), на отопление (4,1%). Минэкономразвития объяснило это тем, что нужно обновить водопроводы и другие хозяйственные объекты. В 2023 тарифы на ЖКХ обещали не индексировать.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Декларация по НДС

Пошли информационные письма из ФНС о разногласиях в вычетах по НДС за 2015 –2016 годы

Налоговики рассылают информационные письма «о выявленных противоречиях, несоответствиях в налоговой декларации по НДС», к которым прилагается таблица с перечнем счетов-фактур аж за 2015 и 2016 годы.

Ведение бизнеса

Как работать с китайскими поставщиками без ошибок

По сведениям «Тинькофф Бизнес» оборот торговли с Китаем за семь месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года вырос на 1 млрд $ и составил 36,3 млрд $. Популярность этого направления связана с санкционным давлением и развитием параллельного импорта.

Как работать с китайскими поставщиками без ошибок

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Отчетность в ПФР

‼️ Разные подразделы формы ЕФС-1 по одному сроку сдачи можно отправлять разными файлами

Если вам нужно до 25 апреля 2023 отправить ЕФС-1 со сведениями о трудовой деятельности (вместо СЗВ-ТД) и со сведениями о взносах на травматизм (вместо 4-ФСС), не обязательно формировать один отчет в один файл.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще