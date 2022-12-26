Тарифы на ЖКХ будут повышать с учетом доходов населения

Общественный совет при Минстрое выступил с инициативой повышать тарифы на коммунальные услуги в зависимости от платежеспособности населения, пишут «Известия».
Сейчас индексация тарифов ЖКХ проводится с учетом инфляции. Собираются к этому показателю добавить региональные особенности.
Например, если более 30% населения не смогут оплатить установленные тарифы, то их индексировать не стоит. Потери предложили компенсировать из средств федерального бюджета.
1 декабря 2022 года выросли тарифы на водоотведение (5,2%), на электроснабжение (4,6%), на отопление (4,1%). Минэкономразвития объяснило это тем, что нужно обновить водопроводы и другие хозяйственные объекты. В 2023 тарифы на ЖКХ обещали не индексировать.