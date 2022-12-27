В даркнете предлагают средство обойти систему «Знай своего клиента»

В даркнете значительно выросло количество предложений по отрисовке документов для прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC) у банков, сообщает «Коммерсант».

Частота упоминаний процедуры KYC в 2021 году составляла около 200 сообщений в месяц, а в 2022 году выросла до 500 сообщений.

В объявлениях предлагают «отрисовать» сканы паспортов, прав, банковских выписок, платежей, фотомонтаж, цветную печать, подставных людей для визита в банк.

Качественные подделки стоят дорого, несколько сотен долларов.

KYC-верификация нужна тем, кто работает с валютными сервисами и финансовыми онлайн-услугами.

Если организация обнаружит подделку, то откажет в обслуживании. Обращаются в правоохранительные органы по ст. 327 УК РФ (подделка документов) достаточно редко. Зарубежные площадки сразу блокируют счета и запрашивают дополнительные документы.

Ранее мы писали о том, что с помощью системы «Знай своего клиента» ЦБ борется с отмыванием денег.