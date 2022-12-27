Мошенничество

Новая схема обмана: мошенники предлагают обновить приложение ВТБ

После установки «обновления» клиент банка заходит в фейковое приложение, которое крадет пароль от личного кабинета и деньги.

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Мошенники в мессенджерах и социальных сетях представляются сотрудниками ВТБ, предлагают обновить приложение банка, затем просят данные от личного кабинета и выводят деньги. Об этой схеме написано на сайте банка ВТБ.

В декабре 2022 года активность мошенников выросла в 1,6 раза по сравнению с прошлым месяцем.

Мошенники могут попросить оформить заявку на кредит, сменить привязанный номер телефона или хотят спасти вас от подозрительных операций. Предлог может быть любым, главное – заполучить конфиденциальные данные.

«Чаще всего злоумышленники используют мессенджер WhatsApp: за 25 дней декабря через этот канал было совершено 27% атак на клиентов, тогда как в сентябре их доля составляла всего 3%. Число сообщений через Telegram выросло в 3 раза, а звонки через Viber снизились на четверть», – говорится на сайте ВТБ.

Также пользователей могут попросить установить новое приложение на мобильное устройство якобы для проверки работы банковского приложения.

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