В крайнем случае годится и скан первички

Это можно делать в исключительных случаях, сообщает Минфин в письме от 21.11.2022 № 03-03-06/1/113388.

Какие конкретно случаи можно считать исключительными, в письме не уточняется.

Но это не освобождает налогоплательщика от обязанности дальнейшего представления первичного документа в бумажном или электронном виде, оформленного по всем правилам, добавляет Минфин.

Кстати, в Госдуму внесен законопроект с поправками относительно документов. Можно будет конвертировать электронный документ из одного формата в другой или создать электронный документ из бумажного, или наоборот – электронный документ перевести в бумажный вид.

Предпринимать такие действия может тот, кто создал документ, или специальная фирма с лицензией.

О том, как сейчас правильно использовать электронную первичку и сканы, читайте здесь.