Полученный, но пока не принятый товар, бюджетники должны отражать на счете 40160

Бухгалтер учреждения отражает в учете поставленный товар только на основании документа о приемке. При этом обязанность заказчика по оплате возникает только после размещения им в ЕИС документа о приемке, пояснил эксперт «Клерка» Антон Шихов.

Таким образом, с момента поступления заказчику товара до момента его оприходования и оплаты может пройти до 20 дней.

В письме Минфина от 11.11.2022 № 02-06-07/110108 говорится, что для формирования достоверных учетных данных, надо использовать счета: 40160 «Резервы предстоящих расходов»;

50299 «Отложенные обязательства».

Также в письме приведены бухгалтерские записи по отражению в бюджетном учете операций, связанных с принятием и исполнением обязательств по контрактам. В случае использования бухгалтером учреждения данных записей в учете, их нужно согласовать с учредителем и закрепить в учетной политике.

Про изменения для бухгалтеров-бюджетников на 2023 год читайте здесь.