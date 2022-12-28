Работа врачом и дворником самая непопулярная в 2022 году

В 2022 году соискатели меньше всего откликались на вакансии врачей, дворников и токарей. При этом самая высокая конкуренция была на позиции бортпроводника и дата-сайентиста. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на результаты исследования hh.ru.

«Самыми дефицитными профессиями по итогам 2022 года стали токари (0,6 резюме на вакансию), врачи (0,8), дворники (0,8), главные врачи и заведующие отделением (0,9), а также машинисты (1,0), агрономы (1,0), слесари (1,1), повара (1,1), зоотехники (1,2) и сварщики (1,2). Подбор этих специалистов в 2022 году для работодателей был наиболее сложным», – сказано в исследовании.

На вакансию бортпроводника приходится более 900 резюме, на позицию дата-сайентиста – 90 резюме, механика – 55,7, бизнес-аналитика – 49,4, лаборанта – 45,8, методиста – 45,4.

«Среди профицитных специальностей очевидно преобладают офисные работники, IT-специалисты и представители творческих профессий», – сообщила Наталья Данина, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

У 57% вакансий конкуренция ниже 5 резюме на место и только на 39% предложений о работе откликнулось больше 6 соискателей.