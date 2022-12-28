ФНС требует взыскать с экс-депутата 497 млн рублей

ИФНС России № 4 по Москве обратилась в Арбитражный суд с требованием возобновить дело о включении в реестр кредиторов бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Вадима Варшавского. С него собираются взыскать долги по налогам в размере 497,4 млн рублей. Заседание назначено на 21 марта 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

В декабря 2019 года Вадим Варшавский получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн рублей.

Тогда он был генеральным директором «Ростовского электрометаллургического завода» (РЭМЗ).

В сентябре 2021 года экс-директора осудили на 7 лет колонии по делу об особо крупном мошенничестве.

К тому же с него взыскали 2,614 млрд рублей по гражданскому иску потерпевшего – банка «Петрокоммерц».

23 ноября 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным начало процедуры банкротства Вадима Варшавского. Затем 6 месяцев длилась процедура реализации имущества бизнесмена. 25 мая 2023 года финансовый управляющий должен отчитаться о проделанной работе в суде.

Вадим Варшавский был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2005 по 2011 год.