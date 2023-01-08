Кадровые документы

С 1 января 2023 года можно не дублировать договоры ГПХ на бумаге

Через портал можно не только найти соискателей, но и оформлять в электронном виде договоры с ними.

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В электронном виде там теперь можно создавать, подписывать, использовать и хранить авторские договоры, гражданско-правовые договоры на выполнение работ и оказание услуг, а также трудовые договоры о прохождении практики, стажировки и профобучения.

Пункты 67–68 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 13.05.2022 г. № 867.

Напомним, что некоторые работодатели обязаны публиковать свои вакансии на портале. К примеру, все юридические лица и ИП со среднесписочной численностью свыше 25-ти сотрудников. Вот инструкция, как общаться с порталом и о каких сотрудниках его уведомлять.

Малый и средний бизнес

Малому бизнесу подарили преимущественное право выкупать арендуемое движимое имущество

Речь идет об имуществе, которое находится в государственной или муниципальной собственности. Движимое имущество на день подачи заявки о выкупе должно находиться во временном владении или временном пользовании малых и средних компаний непрерывно в течение года и более в соответствии с договором.

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Пенсии

Как будут в 2023 году превращать страховые взносы в пенсионные баллы для вашей будущей пенсии

После объединения ПФР и ФСС в 2023 году будет единый тариф взносов. Из-за этого поменяется формула пересчета взносов в пенсионные баллы, которые ПФР ежегодно отражает на лицевом счете граждан. Пенсионные баллы в пересчете на рубли – это ваша будущая пенсия. Рассказываем, что изменится в расчете для людей, за которых взносы платит работодатель, и для ИП.

Как будут в 2023 году превращать страховые взносы в пенсионные баллы для вашей будущей пенсии
АУСН

АУСН-2023: как перейти, кто может применять, какие налоги и взносы

Автоматизированная упрощенка работает в четырех регионах (Москве, Подмосковье, Калужской области, Татарстане) с 1 июля 2022 года, но только для нового бизнеса. С 2023 года перейти на этот спецрежим могут и действующие компании и ИП.

АУСН-2023: как перейти, кто может применять, какие налоги и взносы

Последние мероприятия для бухгалтеров

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры и ИП интересуются, как сейчас заплатить фиксированные взносы за прошлый год

Уплатить фиксированные взносы за 2022 год можно до 9 января 2023 года, так как 31 декабря 2022 года – выходной день. Но с 1 января действует единый налоговый счет, а потому появляются вопросы, как платить и куда попадут деньги.

Медосмотры

Медосмотры работников можно будет проводить удаленно с сентября

Вскоре на предприятиях разрешат использовать медизделия, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья. Это позволит удаленно проводить медицинские осмотры отдельных сотрудников до, после и в течение рабочего дня, смены или рейса.

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