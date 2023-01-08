С 1 января 2023 года можно не дублировать договоры ГПХ на бумаге

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В электронном виде там теперь можно создавать, подписывать, использовать и хранить авторские договоры, гражданско-правовые договоры на выполнение работ и оказание услуг, а также трудовые договоры о прохождении практики, стажировки и профобучения.

Пункты 67–68 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 13.05.2022 г. № 867.

Напомним, что некоторые работодатели обязаны публиковать свои вакансии на портале. К примеру, все юридические лица и ИП со среднесписочной численностью свыше 25-ти сотрудников. Вот инструкция, как общаться с порталом и о каких сотрудниках его уведомлять.