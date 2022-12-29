Зарплата

Реальная зарплата выросла на 0,4%

В октябре 2022 года среднемесячный заработок перевалил за 62 тысячи рублей.

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Рост размера реальной заработной платы в России в октябре 2022 года составил 0,4% в годовом выражении, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Реальная зарплата выросла впервые с марта 2022 года.

Среднемесячный заработок за октябрь 2022 года увеличился на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 62 470 рублей.

С января по октябрь 2022 года зарплаты в России в номинальном выражении выросли на 12,7% в сравнении с январем–октябрем 2021 года – на 1,3% с учетом уровня инфляции.

Средний размер назначенных пенсий составил 18 527 рублей и по сравнению с ноябрем 2021 года увеличился на 16,9%.

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