Маркетплейсы

Маркетплейсы больше не будут продавать игрушки Хагги Вагги

Товар признали небезопасным из-за высокого содержания фенола, который опасен для детей. Онлайн-магазины отказались продавать игрушки.

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Роскачество заявило о снятии с продаж игрушек Хагги Вагги, сообщает «РБК».

Интернет-магазины «Азбука детства» и Elmers-mama полностью вывели из ассортимента игрушки Хагги Вагги.

Такому же примеру последовали маркетплейсы «Озон», «Яндекс.Маркет», «Вайлдберриз» и «СберМегаМаркет». Они убрали карточки с небезопасными товарами, удалили страницы недобросовестных продавцов.

ПАО «Детский мир» запросило у производителей результаты повторных испытаний их товаров.

Ранее мы писали о том, что в игрушках Хагги Вагги обнаружили завышенное содержание фенола, что не соответствует индексу токсичности и опасно для детей.

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