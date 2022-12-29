Маркетплейсы больше не будут продавать игрушки Хагги Вагги

Роскачество заявило о снятии с продаж игрушек Хагги Вагги, сообщает «РБК».
Интернет-магазины «Азбука детства» и Elmers-mama полностью вывели из ассортимента игрушки Хагги Вагги.
Такому же примеру последовали маркетплейсы «Озон», «Яндекс.Маркет», «Вайлдберриз» и «СберМегаМаркет». Они убрали карточки с небезопасными товарами, удалили страницы недобросовестных продавцов.
ПАО «Детский мир» запросило у производителей результаты повторных испытаний их товаров.
Ранее мы писали о том, что в игрушках Хагги Вагги обнаружили завышенное содержание фенола, что не соответствует индексу токсичности и опасно для детей.