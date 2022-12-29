Права потребителей

ФАС оценит повышение цен на мобильную связь

Служба проверит цены на тарифы у «Мегафона» и Tele2. Если повышение будет необоснованным, то операторов заставят снизить стоимость услуг.

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Федеральная антимонопольная служба начала расследовать повышение тарифов сотовой связи операторами «Мегафон» и Tele2, сообщается на сайте ФАС.

ПАО «Мегафон» в установленном порядке не проинформировало службу о том, что собирается повысить стоимость услуг. ФАС направила оператору запрос и начала расследование.

Если антимонопольная служба выявит, что повышение тарифов «Мегафона» необоснованно, то возбудит антимонопольное дело.

ФАС уже проверяет обращение оператора Tele2, который тоже решил поднять цены в 2023 году. По результатам анализа повышение обосновано: стоимость услуг ранее не менялась и не превысит индекс потребительских цен. В случае нарушения оператора заставят сделать связь дешевле.

Ранее мы писали о том, что ФАС признала повышение цен у «Мегафона» необоснованным и предписала снизить стоимость.

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