🚨 С 2023 года в ЦЗН надо будет сдавать отчет об отпусках без содержания

Минтруд обновил свой приказ от 26.01.2022 № 24 с бланками отчетов. Опубликован приказ от 16.12.2022 № 786.
Он будет действовать с 2023 года.
Раньше по приказу № 24 надо было сдавать 5 отчетов.
Сейчас их восемь:
- о ликвидации организации, закрытии ИП, сокращении штата и возможном расторжении трудовых договоров;
- о введении режима неполного рабочего дня;
- о введении режима простоя;
- об организации дистанционной работы;
- об отпусках без сохранения зарплаты;
- о применении в отношении работодателя процедур о банкротстве;
- о наличии созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов по квоте;
- информация для деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.
Основанием для приказа с бланками № 24 является п. 3 ст. 25 закона о занятости. Но в этом законе нет обязанности отчитываться о дистанционке и отпусках без содержания.
Смотрите в нашей таблице, какие отчеты ЦЗН хочет от работодателей.
Сведения
Основание (норма закона)
Бланк
Срок сдачи
О ликвидации организации или закрытии ИП, сокращении штата и предполагаемом увольнении сотрудников
Пункт 2 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 1 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
Организация – за два месяца, ИП –за 2 недели до начала этих мероприятий
Если увольнения массовые – за 3 месяца
Об установлении режима неполного рабочего времени
Пункт 2 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 2 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
В течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении этих мероприятий
О введении режима простоя (приостановке производства)
Пункт 2 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 3 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
В течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении этих мероприятий
Об организации дистанционной работы
-
Приложение № 4 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
-
Об отпусках без сохранения зарплаты
-
Приложение № 5 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
-
О процедуре банкротства
Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 6 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
ежемесячно
О созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов по квоте
Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 7 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
ежемесячно
О профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов
Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 8 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
ежемесячно
О наличии свободных рабочих мест и вакансиях
Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 9 к приказу Минтруда № 738н от 20.10.2021
ежемесячно