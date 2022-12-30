Трудовые отношения

🚨 С 2023 года в ЦЗН надо будет сдавать отчет об отпусках без содержания

Простой, неполный день, дистанционка, сокращение штата – эти и другие события работодателям предлагают отражать в отчетах, которые надо сдавать в Центр занятости. Делать это можно через портал «Работа в России».

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Минтруд обновил свой приказ от 26.01.2022 № 24 с бланками отчетов. Опубликован приказ от 16.12.2022 № 786.

Он будет действовать с 2023 года.

Раньше по приказу № 24 надо было сдавать 5 отчетов.

Сейчас их восемь:

  • о ликвидации организации, закрытии ИП, сокращении штата и возможном расторжении трудовых договоров;
  • о введении режима неполного рабочего дня;
  • о введении режима простоя;
  • об организации дистанционной работы;
  • об отпусках без сохранения зарплаты;
  • о применении в отношении работодателя процедур о банкротстве;
  • о наличии созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов по квоте;
  • информация для деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.

Основанием для приказа с бланками № 24 является п. 3 ст. 25 закона о занятости. Но в этом законе нет обязанности отчитываться о дистанционке и отпусках без содержания.

Смотрите в нашей таблице, какие отчеты ЦЗН хочет от работодателей.

Сведения

Основание (норма закона)

Бланк

Срок сдачи

О ликвидации организации или закрытии ИП, сокращении штата и предполагаемом увольнении сотрудников

Пункт 2 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 1 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

Организация – за два месяца, ИП –за 2 недели до начала этих мероприятий

Если увольнения массовые – за 3 месяца

Об установлении режима неполного рабочего времени

Пункт 2 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 2 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

В течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении этих мероприятий

О введении режима простоя (приостановке производства)

Пункт 2 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 3 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

В течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении этих мероприятий

Об организации дистанционной работы

-

Приложение № 4 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

-

Об отпусках без сохранения зарплаты

-

Приложение № 5 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

-

О процедуре банкротства

Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 6 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

ежемесячно

О созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов по квоте

Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 7 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

ежемесячно

О профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов

Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 8 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

ежемесячно

О наличии свободных рабочих мест и вакансиях

Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 9 к приказу Минтруда № 738н от 20.10.2021

ежемесячно

 

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