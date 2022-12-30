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Котяков заявил, что безработица будет оставаться на низком уровне

Предложений о работе в 3,5 раза больше, чем безработных. В 2022 году больше 240 тысяч человек занимались временными и оплачиваемыми общественными работами.

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Ситуация для соискателей в России в ближайшее время будет благоприятной, безработица останется на низком уровне, сообщил «ТАСС» министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

240,7 тыс. человек в 2022 года занимались временными и оплачиваемыми общественными работами. 20 тыс. сотрудников промышленных предприятий прошли переподготовку. По программе субсидирования найма на работу приняли 26 тыс. человек.

Сейчас в центрах занятости зарегистрировано 552,8 тыс. безработных, что на 130 тыс. меньше, чем на 1 марта 2022 года.

На портале «Работа России» в 3,5 раза больше вакансий, чем зарегистрированных безработных.

В 2023 года по нацпроекту «Демография» смогут пройти переобучение 140 тыс. человек. На это из федерального бюджета выделили 8,3 млрд рублей. Также в новом году продлят программу субсидирование найма, которая помогает перевезти сотрудников из других регионов.

 

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