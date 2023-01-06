Медосмотры

Медосмотры работников можно будет проводить удаленно с сентября

Вскоре на предприятиях разрешат использовать медизделия, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья. Это позволит удаленно проводить медицинские осмотры отдельных сотрудников до, после и в течение рабочего дня, смены или рейса.

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При этом нужно обеспечить идентификацию личности работника. Также сотрудники должны будут два раза в год очно проходить исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов (Федеральный закон от 29.12.2022 г. № 629-ФЗ).

Изменений на упрощенке в 2023 году едва ли не больше, чем во всех остальных режимах разом. А главбух, которые все эти изменения умеет применять – на вес золота. Станьте таким главбухом!

Правительство установит требования:

  • к проведению удаленных осмотров; медизделиям для передачи информации;
  • медработникам;
  • очным исследованиям.

Кроме того, вскоре введут правила идентификации сотрудников и работы с персональными данными.

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