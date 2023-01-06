Медосмотры работников можно будет проводить удаленно с сентября

При этом нужно обеспечить идентификацию личности работника. Также сотрудники должны будут два раза в год очно проходить исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов (Федеральный закон от 29.12.2022 г. № 629-ФЗ).

Изменений на упрощенке в 2023 году едва ли не больше, чем во всех остальных режимах разом. А главбух, которые все эти изменения умеет применять – на вес золота. Станьте таким главбухом!

Правительство установит требования:

к проведению удаленных осмотров; медизделиям для передачи информации;

медработникам;

очным исследованиям.

Кроме того, вскоре введут правила идентификации сотрудников и работы с персональными данными.