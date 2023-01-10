Правительство одобрило проект с уголовкой за бумажный НДС

Правительство дало заключение на законопроект, который вводит в УК РФ новую статью 173.2 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций».

Минимальное наказание по этой статье – штраф 100 тыс. рублей. Максимальное – 7 лет лишения свободы.

Правительство в своем отзыве указало на некоторые недоработки проекта.

Например, есть наказание за совершение деяния организованной группой, но ничего не сказано про предварительный сговор.

Кроме того, по проекту следствие по таким НДСным делам должны вести следователи ФСБ. В правительстве считают, что это нецелесообразно. У ФСБ есть другие задачи.

В итоге кабмин поддержал законопроект при условии его доработки с учетом замечаний.

Эксперты отмечают, что сама идея законопроекта положительна, но есть риск расширительного толкования.

Например, могут пострадать налогоплательщики, которые без всякого умысла внесли ошибочные сведения в счета-фактуры, считает юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам Екатерина Мастрюкова.

Включение в состав ст. 173.3 УК РФ действий по предоставлению заведомо подложных налоговых деклараций также может повлечь неблагоприятные последствия для лиц, которыми была подана отчетность либо с ошибкой, либо при подаче отчетности неустановленными лицами за добросовестных налогоплательщиков с помощью поддельной ЭЦП.



«Таким образом, введение данной нормы требует четкой юридической техники, в связи с необходимостью исключения возможности возбуждения уголовных дел в отношении лиц, на которых „буква“ и „дух“ закона не направлены», – резюмирует эксперт.

По другому мнению, введение в УК РФ нового состава преступления за сбыт и/или представление заведомо подложных счетов-фактур вступает в явное противоречие с уже действующей ст.199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов организацией.

«На мой взгляд, введение подобного является попыткой в обход уже действующего регулирования усилить карающее воздействие на предпринимателей», – заявляет Антон Свирякин, Управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО».

«Кроме того, нельзя исключать злоупотреблений со стороны органов следствия, так как законодателем в новом составе преступления не учтены реальная степень общественной опасности совершенного деяния в соотношении с теми последствиями, которые возникают при совершении деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, согласно которой максимальная санкция не превышает 2 лет лишения свободы, при предлагаемых новым составом 7 лет. Возможно на этот вопрос ответит Верховный Суд РФ», – говорит эксперт.