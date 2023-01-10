В форме ЕФС-1 нет аналога СЗВ-М

Вместо СЗВ-М теперь также сдают новый отчет, но не в ПФР, а в налоговую инспекцию.

В новой форме ЕФС-1 много разделов и подразделов, которые надо сдавать с разной периодичностью в разном составе.

Поэтому некоторые бухгалтеры ошибочно полагают, что где-то среди этих страниц находится и аналог формы СЗВ-М.

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Но ежемесячный отчет (взамен СЗВ-М) утвержден приказом ФНС. Этим же приказом утвердили и новую РСВ.

В ежемесячном отчете 2 листа – титульный и сведения.

Первый отчет за январь 2023 года надо будет сдать до 27 февраля 2023 года.

Кстати, в составе формы ЕФС-1 тоже есть ежемесячный отчет о зарплате. Но сдают его не все, а только бюджетники.