СЗВ-М

В форме ЕФС-1 нет аналога СЗВ-М

С 2023 года сведения по форме СЗВ-М не сдают. Вместо них – ежемесячный отчет. Не ищите его в форме ЕФС-1, его там нет. Форма ежемесячного отчета совсем другая.

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Вместо СЗВ-М теперь также сдают новый отчет, но не в ПФР, а в налоговую инспекцию.

В новой форме ЕФС-1 много разделов и подразделов, которые надо сдавать с разной периодичностью в разном составе.

Поэтому некоторые бухгалтеры ошибочно полагают, что где-то среди этих страниц находится и аналог формы СЗВ-М.

Обсуждение идет на нашем форуме.

Но ежемесячный отчет (взамен СЗВ-М) утвержден приказом ФНС. Этим же приказом утвердили и новую РСВ.

В ежемесячном отчете 2 листа – титульный и сведения.

Первый отчет за январь 2023 года надо будет сдать до 27 февраля 2023 года.

Кстати, в составе формы ЕФС-1 тоже есть ежемесячный отчет о зарплате. Но сдают его не все, а только бюджетники.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
СЗВ-М
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СЗВ-М

В форме ЕФС-1 нет аналога СЗВ-М

С 2023 года сведения по форме СЗВ-М не сдают. Вместо них – ежемесячный отчет. Не ищите его в форме ЕФС-1, его там нет. Форма ежемесячного отчета совсем другая.

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