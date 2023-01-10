Трудовое право

При составлении графика отпусков работодатель учитывает только мнение профсоюза и больше ничье

Если в организации нет профсоюза, работники могут избрать свой представительный орган. Но влиять на график отпусков это объединение работников не может.

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По нормам ТК РФ работодатель обязан согласовывать график отпусков с профсоюзной организацией (если она есть).

Мнение иных представительных органов (не профсоюза) учету не подлежит.

Об этом сообщает ГИТ в г. Москве в письме от 08.12.2022 № ПГ/30618/10-42828-ОБ/18-964.

Кстати, согласовывать график с профсоюзом надо только в том случае, если в нем состоит не менее половины сотрудников.

Если членов профсоюза в компании меньше половины штата, то мнение профсоюза не учитывают.

Как заполнить график отпусков, мы рассказывали здесь.

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Источник:
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Рубрика:
Трудовое право
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