При составлении графика отпусков работодатель учитывает только мнение профсоюза и больше ничье

По нормам ТК РФ работодатель обязан согласовывать график отпусков с профсоюзной организацией (если она есть).

Мнение иных представительных органов (не профсоюза) учету не подлежит.

Об этом сообщает ГИТ в г. Москве в письме от 08.12.2022 № ПГ/30618/10-42828-ОБ/18-964.

Кстати, согласовывать график с профсоюзом надо только в том случае, если в нем состоит не менее половины сотрудников.

Если членов профсоюза в компании меньше половины штата, то мнение профсоюза не учитывают.

Как заполнить график отпусков, мы рассказывали здесь.