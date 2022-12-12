Как заполнить график отпусков на 2023 год: образец

Шапка формы Т-7

В шапке бланка заполняем организацию, ОКПО.

ОКПО, а также другие коды статистики по вашей компании можно узнать в сервисе Росстата.

Указываем дату документа. Она не должна быть позднее 16.12.2022. Кроме того, дата составления графика не должна быть позднее даты его утверждения руководителем и даты согласования профсоюзом.

Что касается номера, то нет нормы, обязывающей нумеровать графики.

В некоторых компаниях графику присваивают номер кадрового приказа и нумерация всех кадровых приказов – сплошная. Где-то нумерация отдельная для документов каждого вида в разрезе года. Где-то – сплошная нумерация для графиков отпусков с момента создания компании.

Это не принципиально. Можно ежегодно присваивать графику № 1.

Строку с датой и номером «Мнение выборного профсоюзного органа» заполняют, если в организации есть профсоюз и он представляет интересы всех или большинства работников.

Даже если профсоюз есть, но в нем состоят менее половины сотрудников, то мнение профсоюза о графике запрашивать не нужно. Такое разъяснение дает Роструд.

Для выдачи мотивированного мнения у профсоюза есть 5 рабочих дней.

Заполняем должность и ФИО руководителя. Он утверждает уже составленный график.

Дата утверждения должна быть не позднее 16.12.2022. Кроме того, она не должна быть раньше даты согласования графика профсоюзом (если он есть). Также дата утверждения графика директором не может быть раньше даты его составления.

Таблица

Таблица формы Т-7 состоит из 10 граф. Первые 6 заполняют при составлении графика, а при необходимости – и графу 10.

Графы 7 – 9 заполняют в течение следующего года. Там фиксируют фактическую дату начала отпуска, а также основание и дату переноса отпуска.

В графике заполняют структурное подразделение организации (если оно есть), должность, ФИО сотрудника, табельный номер (если он присвоен).

В графе 5 указывают количество дней отпуска, которые по плану должен отгулять сотрудник в следующем году. В общем случае отпуск составляет 28 дней, но он может быть и больше – например, у инвалидов, сотрудников с ненормированным рабочим днем.

В графе 6 – дату начала отпуска. Указывать надо конкретную дату, а не просто месяц.

Если у сотрудника остались неиспользованные дни отпуска с прошлого года, их тоже надо включить в график. Пометку об этом можно сделать в графе 10 (примечание).

Деление отпуска на части возможно только при договоренности работодателя и работника. Если договориться не удалось, то отпуск должен быть предоставлен целиком.

При делении отпуска на части надо иметь в виду, что одна часть не может быть меньше 14 дней.

Остальные части можно дробить как угодно (если и работник, и работодатель согласны). Например, можно оформить отпуск с понедельника по пятницу, а субботу и воскресенье не включать. В этом случае сотрудник сможет отдохнуть на несколько дней больше, чем при стандартной схеме.

Можно, напротив, оформлять в виде отпуска только выходные дни. Тогда отдых сократится, но сотрудник получит больше денег.

Если отпуск решили разделить на части, надо взять с сотрудника письменное согласие на такое разделение.

Скачать образец графика отпусков на 2023 год можно здесь.

Ознакомление с графиком

ТК РФ напрямую не содержит нормы об ознакомлении сотрудников с графиком отпусков.

Между тем есть мнение, что график – это локальный акт. А раз так, письменное ознакомлением с ним обязательно. Поэтому кадровики делают лист ознакомления с графиком отпусков.

Впрочем, Минтруд в письме от 09.12.2020 № 14-2/ООГ-17846 утверждает, что знакомить сотрудников с графиком отпусков не надо.

Главное, оповестить за 2 недели до начала отпуска.