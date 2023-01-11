Подотчет, командировки

Авансовый отчет с документами подтвердит расходы на командировку

Расходы на командировку включают в состав прочих (по ст. 264 НК РФ).

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При этом любые расходы должны быть экономически оправданы и документально подтверждены.

Оформление командировок регламентируется постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749.

По нему при возвращении из командировки сотрудник обязан составить авансовый отчет об израсходованных суммах. К авансовому отчету прилагаются документы, подтверждающие расходы, связанные с командировкой.

Таким образом, авансовый отчет и документы к нему будут служить основание для включения этих сумм в расходы.

Об этом сообщает Минфин в письме от 08.12.2022 № 03-03-07/120395.

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