Авансовый отчет с документами подтвердит расходы на командировку

При этом любые расходы должны быть экономически оправданы и документально подтверждены.

Оформление командировок регламентируется постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749.

По нему при возвращении из командировки сотрудник обязан составить авансовый отчет об израсходованных суммах. К авансовому отчету прилагаются документы, подтверждающие расходы, связанные с командировкой.

Таким образом, авансовый отчет и документы к нему будут служить основание для включения этих сумм в расходы.

Об этом сообщает Минфин в письме от 08.12.2022 № 03-03-07/120395.