Самозанятые

Самозанятые получили на госзакупках больше 3 миллиардов рублей

Госкомпании закупали у самозанятых продукты и услуги в сфере рекламы, заказывали исследования рынка, а также консультировались по юридическим вопросам.

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Компании с госучастием закупили у самозанятых продукции, услуг и работ на общую сумму 3,371 млрд рублей, что на 211% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает сайт Корпорации МСП.

Оказывать услуги госкомпаниям в 2022 году стали 4,5 тыс. самозанятых. В основном они выполняли задачи в сфере рекламы и исследовали конъюнктуру рынка. На эти нужны потратили 830,26 млн рублей (26,14%).

Также самозанятые оказывали услуги в области проводных телекоммуникаций– 212,36 млн рублей (6,68%), строительства – 100 млн рублей (3,15%), исполнительских искусств – 78,76 млн рублей (2,24%).

К самозанятым стали чаще обращаться за юридическими услугами, их оказали на 31 млн рублей. Это в 128 раз больше, чем в 2021 году.

«Увеличение объема закупок и рост числа поставщиков-самозанятых – это тренд, обусловленный общим увеличением количества людей, выбирающих налог на профессиональную деятельность. За прошлый год их число превысило 6 млн человек, увеличившись более чем в 1,5 раза в сравнении с 2021 годом», – сообщил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

С 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что малый и средний бизнес.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Самозанятые
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