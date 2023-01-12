Сотрудники обсуждают работу в чатах по вечерам и выходным

Яндекс 360 и A2:Research провели совместное исследование и выяснили, что сотрудники компаний предпочитают вести деловую переписку в чатах. Причем подавляющее большинство делали это в нерабочее время. Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

Почти 85% сотрудников решают деловые вопросы после завершения трудового дня.

68% опрошенных для общения по работе предпочитают мессенджеры, на втором месте – корпоративная почта, на третьем – мобильная связь.

К такой формат общения принимают как данность 43% сотрудников, 32% не видят ничего плохого в деловых переписках в нерабочее время. При этом 18% не рады сообщениям по работе, а 7% вообще отключают телефон.

В чатах не все сотрудники соблюдают этику делового общения. 33% не разделяют рабочие и личные переписки, 13% отвечают на большие сообщения в рабочих чатах «Ок» или «Спс», 5% долго набирают короткий текст и звонят без предупреждения, 3% спамят и флудят.