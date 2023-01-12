С 2023 года для страховых взносов действует единый тариф. И это никак не связано с ЕНС

Бухгалтеры запутались с ЕНС, ЕНП, СФР, КБК, не понимают, как платить взносы и надо ли их делить. Обсуждение идет в канале «Красный уголок бухгалтера».

КБК единого взноса – 182 1 02 01000 01 1000 160.

Но в приказе Минфин есть еще КБК по отдельным видам страхования (ОПС, ОМС, ОСС). Это смущает бухгалтеров.

На них не надо обращать внимания. Делить взносы по видам страхования – это не забота бухгалтера.

Платить взносы надо одной платежкой либо на КБК ЕНП, либо на КБК взноса. При составлении уведомления по ЕНП тоже будет одна сумма по одному сроку, делить взнос на пенсионный, медицинский, и т.д. не надо. В РСВ тоже нет разделения по видам страхования.

Единый тариф взносов с единым КБК связан с объединением ПФР и ФСС и не связано с введением ЕНП. Это два разных нововведения.

Напомним, единый тариф взносов с 2023 года – 30% до предельной базы и 15,1% свыше предельной базы. Но есть и льготные тарифы – например, 7,6% для IT-компаний, 15% для МСП с выплат свыше МРОТ и т.д.

Предельная база тоже единая – 1 917 000 руб.