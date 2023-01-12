Государственные ведомства

Налоговая построит на Сахалине здание инспекции за миллиард рублей

В Сахалинской области собираются построить новое здание для Межрайонной ИФНС, стоимость контракта 1,37 млрд рублей.

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УФНС по Сахалинской области разместило на сайте госзакупок контракт на строительство здания для Межрайонной ИФНС № 1 за 1 млрд 37 млн рублей.

Напомним, что в 2023 году все региональные управления ФНС должны перейти на двухуровневую систему управления, в которой не предусмотрены отдельные инспекции.

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МРОТ с 1 января 2023 года

Федеральный закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ внес изменения в закон о МРОТ и приостановил действие некоторых отдельных его положений. В результате МРОТ считается в 2023 году по-новому. Поменялся и размер МРОТ на 2023 год.

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