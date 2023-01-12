ЦБ напомнил банкам о запрете автоподписки клиентов на допуслуги

Регулятор напомнил кредиторам о недопустимости автоподписки заемщика на дополнительные услуги, сообщается на сайте ЦБ.
«Кредиторы должны дать заемщику возможность сделать осознанный выбор – согласиться на дополнительные услуги или отказаться от них», – говорится в сообщении.
Банк России заметил, что кредитные организации и МФО применяют маркетинговые уловки и включают в кредитные договоры дополнительные услуги, например, страховку, подписку на смс-информирование, сертификаты на консультации. Подобные методы противоречат закону.
Ранее мы писали, что защитники прав потребителей направили в ЦБ предложение запретить банкам включать страховки в кредитные договоры.