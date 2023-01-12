Судебная практика по налоговым спорам

ФНС собирается признать банкротом ликвидированную компанию из ЯНАО

Налоговая уже три года банкротит нефтесервисную компанию ООО «Севертрансойл» за долг в 79 миллионов рублей.

Версия для печати

Федеральная налоговая служба направила в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа иск о признании банкротом ООО «Севертрансойл». Сумма требований – 79 млн рублей, сообщает «Правда УРФО».

Арбитражный суд оставил заявление налоговой без движения.

В 2021 году суд вернул ФНС два заявления с требованием признать ООО «Севертрансойл» банкротом.

Компания «Севертрансойл» с 2008 года занималась строительными работами, оказывала транспортные услуги и продавала топливо. Сейчас организация ликвидирована.

ФНС собирается признать банкротом еще несколько компаний из ЯНАО – это ООО «Ноябрьское» и ООО «Ямалгеоцентр». Они предоставляют нефтесервисные услуги.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Отчетность в СФР

Код выполняемой функции для договора ГПХ в ЕФС-1

Новый год – новые правила для страхователей. Теперь нужно оперативно сообщать в СФР о заключении и расторжении договоров гражданско-правового характера. Для информирования фонда надо заполнить подраздел 1.1 нового отчета ЕФС-1. Разбираемся, как указывать код трудовой функции для гражданско-правовых договоров.

Код выполняемой функции для договора ГПХ в ЕФС-1
Декларация по налогу на имущество

За 2022 год организации отчитываются только за недвижимость, облагаемую по среднегодовой стоимости

До 25 марта надо сдать декларацию по налогу на имущество. Но компании, у которых все имущество облагается по кадастровой стоимости, эту декларацию теперь не сдают.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Инвестиции

Куда в 2023 году вкладывать средства консервативному инвестору

Многим инвесторам, впервые оказавшимся в кризисной ситуации, когда стоимость портфеля ценных бумаг упала практически до половины, идея продолжать инвестировать в фондовый рынок кажется совершенной утопией.

Куда в 2023 году вкладывать средства консервативному инвестору

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Управленческий учет

🆘 Увидели эти показатели: сигнализируйте директору о финансовых проблемах

Управленческая отчетность помогает контролировать текущее финансовое состояние компании и вовремя замечать риски. Мы вас научим управленческому учету, чтобы вы помогли собственникам избежать неверных решений и спасти бизнес в кризис.

Читать еще