ФНС собирается признать банкротом ликвидированную компанию из ЯНАО

Федеральная налоговая служба направила в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа иск о признании банкротом ООО «Севертрансойл». Сумма требований – 79 млн рублей, сообщает «Правда УРФО».
Арбитражный суд оставил заявление налоговой без движения.
В 2021 году суд вернул ФНС два заявления с требованием признать ООО «Севертрансойл» банкротом.
Компания «Севертрансойл» с 2008 года занималась строительными работами, оказывала транспортные услуги и продавала топливо. Сейчас организация ликвидирована.
ФНС собирается признать банкротом еще несколько компаний из ЯНАО – это ООО «Ноябрьское» и ООО «Ямалгеоцентр». Они предоставляют нефтесервисные услуги.